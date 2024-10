L'audiovisivo vale oltre 2 miliardi, il doppio del 2017 (Di martedì 15 ottobre 2024) Con oltre 2 miliardi, il valore della produzione audiovisiva è quasi raddoppiato rispetto al 2017. È quanto emerge dal 6/o Rapporto sulla produzione audiovisiva nazionale dell'Associazione Produttori Audiovisivi, presentato al Cinema Barberini dalla presidente dell'Apa, Chiara Sbarigia. Crescono rispetto al 2022 i volumi della produzione per i tre canali primari di destinazione: la televisione rimane il più importante, anche grazie ai titoli di intrattenimento e altri generi unscripted, le produzioni destinate alla sala cinematografica sono aumentate del 21%; quelle per le piattaforme Video on Demand del 16% e per la Tv dell'8%. Con oltre 12 miliardi di euro nel 2023, i ricavi dell'industria audiovisiva italiana nell'ultimo anno registrano una crescita del 20% rispetto all'anno precedente. Quotidiano.net - L'audiovisivo vale oltre 2 miliardi, il doppio del 2017 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Con, il valore della produzione audiovisiva è quasi raddoppiato rispetto al. È quanto emerge dal 6/o Rapporto sulla produzione audiovisiva nazionale dell'Associazione Produttori Audiovisivi, presentato al Cinema Barberini dalla presidente dell'Apa, Chiara Sbarigia. Crescono rispetto al 2022 i volumi della produzione per i tre canali primari di destinazione: la televisione rimane il più importante, anche grazie ai titoli di intrattenimento e altri generi unscripted, le produzioni destinate alla sala cinematografica sono aumentate del 21%; quelle per le piattaforme Video on Demand del 16% e per la Tv dell'8%. Con12di euro nel 2023, i ricavi dell'industria audiovisiva italiana nell'ultimo anno registrano una crescita del 20% rispetto all'anno precedente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Schillaci - 'più risorse a sanità - spero oltre 3 miliardi' - In Manovra "ci saranno più risorse per la Sanità", "spero oltre i tre miliardi". Non posso e non so dettagliare quanto, ma sicuramente ci sarà un incremento dei fondi rispetto al previsto. Giorgetti e Meloni - dice dal palco - sanno benissimo quanto è importante la sanità. E soprattutto ho chiesto che siano destinati agli operatori sanitari". (Quotidiano.net)

Schillaci - 'più risorse a sanità - spero oltre 3 miliardi' - Lo ha precisato, commentando le ipotesi sulle cifre, il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell'evento Welfare, Italia di Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti. "Le risorse ci sono e ci saranno. Giorgetti e Meloni - dice dal palco - sanno benissimo quanto è importante la sanità. (Quotidiano.net)

Il tema scelto dall'Onu per quest'anno è “La visione del futuro delle ragazze” : gli oltre 1 - 1 miliardi di ragazze nel mondo non sono più solo individui da proteggere ma anche soggetti di una visione del mondo - Tra le cause che minano il benessere, prima tra tutte, per il 76%, è la difficoltà di accettarsi e stare bene con il proprio corpo. Leggi anche › Paola Cortellesi contro le fiabe sessiste. In base a ricchezza, istruzione, luogo di residenza ma, moltissimo, in base alla disuguaglianza di genere, misurata dal Gender ... (Iodonna.it)