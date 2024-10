La Nations League ha preso il posto delle amichevoli, solo che è un business per la Fifa (El Pais) (Di martedì 15 ottobre 2024) La Nations League ha preso il posto delle amichevoli, solo che è un business per la Fifa (El Pais) Anche Lamine Yamal è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio, che poi si è rivelato di entità lieve. Le partite giocate dalle nazionali durante la stagione sembrano causare più danni che altro. La soluzione, secondo “El Pais”, sarebbe quella di spostare le partite con le nazionali a fine stagione. Scrive El Pais: “Poche ore dopo che Mbappé ha lasciato da solo la discoteca svedese, Lamine Yamal ha fatto lo stesso al Nueva Condomina, zoppicando però dopo una partita che un tempo si chiamava ‘amichevole’ e che ora è diventata un business per la Fifa. Lamine sta meglio e nel Barça l’unica preoccupazione ora è “il logorio” subito e un “sovraccarico”. Ilnapolista.it - La Nations League ha preso il posto delle amichevoli, solo che è un business per la Fifa (El Pais) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lahailche è unper la(El) Anche Lamine Yamal è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio, che poi si è rivelato di entità lieve. Le partite giocate dalle nazionali durante la stagione sembrano causare più danni che altro. La soluzione, secondo “El”, sarebbe quella di spostare le partite con le nazionali a fine stagione. Scrive El: “Poche ore dopo che Mbappé ha lasciato dala discoteca svedese, Lamine Yamal ha fatto lo stesso al Nueva Condomina, zoppicando però dopo una partita che un tempo si chiamava ‘amichevole’ e che ora è diventata unper la. Lamine sta meglio e nel Barça l’unica preoccupazione ora è “il logorio” subito e un “sovraccarico”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formazioni ufficiali Polonia-Croazia : Nations League 2024/2025 - . Le formazioni ufficiali di Polonia-Croazia, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2024/2025. Un mese dopo il confronto di Osijek, deciso da una rete di Modric, le due squadre si ritrovano e a scendere in campo con i favori del pronostico sarà ancora la Croazia. Non partiranno però affatto spacciati Lewandowski e compagni, determinati a tornare alla vittoria e a ... (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Scozia-Portogallo : Nations League 2024/2025 - Le formazioni ufficiali SCOZIA: In attesa PORTOGALLO: In attesa The post Formazioni ufficiali Scozia-Portogallo: Nations League 2024/2025 appeared first on SportFace. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Non sorprende perciò che la squadra di Martinez parta favorita, ma neppure che McTominay e compagni abbiano una voglia incredibile di sbloccarsi e festeggiare davanti ai propri tifosi. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Spagna-Serbia : Nations League 2024/2025 - . Le formazioni ufficiali di Spagna-Serbia, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2024/2025. Non dovrebbero incontrare difficoltà contro la Serbia, che all’andata li ha sì fermati sullo 0-0 ma sulla carta partirà nettamente sfavorita. I campioni d’Europa scendono in campo in quel di Cordoba e vanno a caccia dei tre punti per confermarsi in vetta al girone. (Sportface.it)