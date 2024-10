La Ferrari cambia idea per il GP USA di F1: sulle SF-24 non ci saranno tutti i nuovi aggiornamenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Contrariamente al piano annunciato in precedenza la Ferrari non introdurrà per intero l'ultimo pacchetto d'aggiornamenti alle SF-24 della Formula 1 2024 nel GP degli Stati Uniti: rinviata al successivo round messicano l'immissione delle ultimissime novità alle monoposto di Leclerc e Sainz. Fanpage.it - La Ferrari cambia idea per il GP USA di F1: sulle SF-24 non ci saranno tutti i nuovi aggiornamenti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Contrariamente al piano annunciato in precedenza lanon introdurrà per intero l'ultimo pacchetto d'alle SF-24 della Formula 1 2024 nel GP degli Stati Uniti: rinviata al successivo round messicano l'immissione delle ultimissime novità alle monoposto di Leclerc e Sainz.

La Ferrari vuole cambiare le regole del budget cap in F1 : il tetto uguale per tutti la penalizza - Nel corso delle discussioni per la definizione del nuovo Patto della Concordia della Formula 1, la Ferrari e la Sauber hanno proposto una sostanziale modifica al regolamento finanziario: il budget cap uguale per tutti penalizzerebbe le scuderie che non operano in Gran Bretagna perciò andrebbe istituito un tetto massimo di spesa differenziato in base al Paese in cui il singolo team opera. (Fanpage.it)

Tifosi Ferrari in festa : così cambia tutto - Ferrari (Lapresse) – Ilveggente. Questo non significa che ad Austin non porteremo novità. Sì, perché quello di Singapore si può catalogare in quei Gran Premi nei quali la Ferrari avrebbe potuto fare qualcosa di più. Affrontiamo questa pausa con ottimismo e crediamo che in America molti team porteranno l’ultimo grande pacchetto di aggiornamenti del mondiale che, in realtà, sarà per tutti la base ... (Ilveggente.it)

Ferrari - cambia tutto dopo la delusione di Singapore : l’annuncio - Una vittoria gettata alle ortiche per una qualifica assurda. Ferrari, l’annuncio ufficiale di Vasseur “Dispiace perché eravamo sul passo della McLaren oggi e venerdì, mentre nel time-attack non siamo riusciti a mettere insieme le cose. Avremo tempo e modo per valutare i dati, vista la pausa“. La storia della Ferrari, dopo così tanti anni nelle retrovie, impone un cambio di passo importante in ... (Ilveggente.it)