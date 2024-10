La confessione del killer di Manuel: "Ho rovinato due famiglie" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 19enne non ha fornito nessuna motivazione: "L'ho incrociato e ho pensato di rapinarlo". I suoi genitori messi sotto sorveglianza Ilgiornale.it - La confessione del killer di Manuel: "Ho rovinato due famiglie" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 19enne non ha fornito nessuna motivazione: "L'ho incrociato e ho pensato di rapinarlo". I suoi genitori messi sotto sorveglianza

La confessione choc del killer di Rozzano : “Ero nervoso. Cosa ne ho fatto delle cuffie” - E di quelle cuffie del costo di 14 euro che sono costate la vita a Manuel Mastrapasqua, «non le ho neanche usate, appena sottratte le ho messe sotto la giacca e una volta a casa le ho gettate sulla scrivania».   «Ho preso le cuffie e sono fuggito via, preciso però che dopo aver sferrato il colpo non l'ho visto cadere a terra», ha detto ancora. (Iltempo.it)

Daniele Rezza - chi è il killer di Manuel Mastrapasqua (morto per delle cuffiette). L'idea della fuga in Francia e la confessione : «Non pensavo di averlo ucciso» - Ha aspettato poco più di 24 ore prima di consegnarsi alle forze delle ordine Daniele Rezza. È la mattina di sabato 12 ottobre. Il 19enne è alla stazione di Alessandria e decide... (Ilmessaggero.it)

La confessione del killer 19enne di Manuel Mastrapasqua : "Non pensavo di averlo ucciso" - "Era rimasto in piedi, non ho visto sangue, non pensavo di averlo ucciso". Così Daniele Rezza ha confessato ai Carabinieri l'omicidio di Manuel Mastropasqua. Era stato fermato dalla polizia ferroviaria di Alessandria: gli agenti avevano notato sui binari un ragazzo con un atteggiamento confuso... (Today.it)