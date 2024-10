Kamala Harris ospite dai “nemici” di Fox News: l’urgenza di recuperare i voti di neri, indipendenti e moderati (Di martedì 15 ottobre 2024) Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano tre settimane al voto e Kamala Harris e i democratici cercano di dare alla campagna la scossa che finora è mancata. Harris ha acconsentito a un’intervista con Fox News che verrà trasmessa mercoledì alle sei di sera (mezzanotte in Italia). È la prima volta dal 2016 che un candidato/candidata alla presidenza dem acconsente a rispondere alle domande della rete di riferimento dei conservatori americani. Sempre in queste ore, la vice di Joe Biden si presenta di fronte a due media rivolti soprattutto a un pubblico maschile nero. E per cercare di fermare l’emorragia di voto nero, Harris espone ricette economiche modellate soprattutto su questo segmento di elettorato. È però dubbio che l’offensiva possa dare qualche risultato davvero significativo. Ilfattoquotidiano.it - Kamala Harris ospite dai “nemici” di Fox News: l’urgenza di recuperare i voti di neri, indipendenti e moderati Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano tre settimane al voto ee i democratici cercano di dare alla campagna la scossa che finora è mancata.ha acconsentito a un’intervista con Foxche verrà trasmessa mercoledì alle sei di sera (mezzanotte in Italia). È la prima volta dal 2016 che un candidato/candidata alla presidenza dem acconsente a rispondere alle domande della rete di riferimento dei conservatori americani. Sempre in queste ore, la vice di Joe Biden si presenta di fronte a due media rivolti soprattutto a un pubblico maschile nero. E per cercare di fermare l’emorragia di voto nero,espone ricette economiche modellate soprattutto su questo segmento di elettorato. È però dubbio che l’offensiva possa dare qualche risultato davvero significativo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kamala Harris accetta di essere intervistata da Fox News - Harris dopo aver cercato di evitato i contatti con la stampa per tutta la campagna elettorale ha deciso di partecipare a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche. La vicepresidente Kamala Harris accetta di essere intervistata da Fox News. Kamala Harris accetta intervista con Fox News La vicepresidente Kamala Harris ha accettato di rilasciare un’intervista esclusiva al […]. (Periodicodaily.com)

Sondaggi Usa 2024 - Kamala Harris vs Trump : chi è in testa oggi - Intanto, il sito The Hill mostra un’altra situazione di forte vicinanza tra le preferenze: Harris con il 49. La maggior parte dei sondaggi mostra Harris in testa in Pennsylvania, Nevada, Michigan e Wisconsin. Se Harris vincesse in tutti gli Stati in cui è attualmente in testa, raggiungerebbe i voti necessari. (Latuafonte.com)

"Siamo gli sfavoriti". L'ammissione di Kamala Harris in vista delle elezioni - Manca sempre meno alle elezioni statunitensi che si terranno il prossimo 5 novembre. Questo è ciò che cerca, vuole mandare l'esercito a caccia di cittadini americani", ha aggiunto la leader dem. "Siamo gli sfavoriti, stiamo correndo da sfavoriti. "Credo fermamente che un secondo mandato di Trump sarebbe un rischio enorme per l'America e pericoloso. (Liberoquotidiano.it)