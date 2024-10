Juventus-Lazio, biancocelesti al lavoro: Baroni ritrova Vecino in gruppo (Di martedì 15 ottobre 2024) La Lazio prosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida di sabato 19 ottobre sul campo della Juventus. Marco Baroni continua a lavorare, nonostante la sosta, forte anche di un rientro importante. Alla seduta odierna, infatti, ha preso parte anche Matias Vecino che poi ha proseguito con un lavoro extra insieme ai preparatori. Il centrocampista uruguaiano si era fermato dopo il match di Europa League contro il Nizza ma sembra aver smaltito l’infortunio e, per questo, dovrebbe rientrare tra i convocati per la trasferta di Torino. A questo punto il tecnico biancoceleste aspetta solo di riabbracciare i sette giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Marusic, Hysaj, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Tchaouna e Dia), che dovrebbero rientrare a Formello tra mercoledì e giovedì, per poi iniziare le vere prove anti-Juve. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Laprosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida di sabato 19 ottobre sul campo della. Marcocontinua a lavorare, nonostante la sosta, forte anche di un rientro importante. Alla seduta odierna, infatti, ha preso parte anche Matiasche poi ha proseguito con unextra insieme ai preparatori. Il centrocampista uruguaiano si era fermato dopo il match di Europa League contro il Nizza ma sembra aver smaltito l’infortunio e, per questo, dovrebbe rientrare tra i convocati per la trasferta di Torino. A questo punto il tecnico biancoceleste aspetta solo di riabbracciare i sette giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Marusic, Hysaj, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Tchaouna e Dia), che dovrebbero rientrare a Formello tra mercoledì e giovedì, per poi iniziare le vere prove anti-Juve.

Juventus - solo affaticamento per McKennie : probabile forfait contro la Lazio - L’infortunio non è grave, ma Weston McKennie dovrebbe comunque saltare la gara di sabato contro la Lazio. Contro la Lazio dovrebbe poi tornare titolare Yildiz, impiegato solamente nel finale di Juventus-Cagliari, e anche il belga Mbangula potrebbe giocarsi le sue carte dal primo minuto. Un’assenza precauzionale, perché il problema rimediato dallo statunitense in nazionale non è altro che un ... (Sportface.it)

Juventus-Lazio in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Alle ore 20. 403. 45 di sabato 19 ottobre si gioca Juventus-Lazio, partita in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa. 90. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso. (Ascoltitv.it)

Juventus - l’emergenza continua : anche lui salta la Lazio - Si tratta solamente di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati in mattinata. L’americano, però, non sarà rischiato e salterà sicuramente la prossima sfida contro la Lazio, in programma sabato sera. itPer Weston McKennie sono escluse lesioni muscolari. (Calciomercato.it)