Inter, trittico in arrivo: il piano di Inzaghi! Barella? Mini bivio – CdS (Di martedì 15 ottobre 2024) Subito dopo la sosta per le nazionali, l’Inter dovrà giocare tre partite molto toste tra Serie A e Champions League. Simone Inzaghi ha già un piano per gestire al meglio la sua rosa. Barella oggi rientra, ma permane un dubbio. piano – L’Inter oggi riprende gli allenamenti in vista di un rientro dalle nazionali di fuoco. Domenica, i nerazzurri saranno ospiti all’Olimpico per il big match dell’ottava giornata contro la Roma. Dopodiché, trasferta in Svizzera in casa dello Young Boys e poi rientro in Italia per giocare a Milano domenica 27 contro la Juventus nell’attesissimo derby d’Italia. Insomma, un trittico di partite niente male. Simone Inzaghi, scrive il Corriere dello Sport, ha già un piano per ovviare a tutte queste partite ravvicinate: ossia il turnover. Inter-news.it - Inter, trittico in arrivo: il piano di Inzaghi! Barella? Mini bivio – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Subito dopo la sosta per le nazionali, l’dovrà giocare tre partite molto toste tra Serie A e Champions League. Simoneha già unper gestire al meglio la sua rosa.oggi rientra, ma permane un dubbio.– L’oggi riprende gli allenamenti in vista di un rientro dalle nazionali di fuoco. Domenica, i nerazzurri saranno ospiti all’Olimpico per il big match dell’ottava giornata contro la Roma. Dopodiché, trasferta in Svizzera in casa dello Young Boys e poi rientro in Italia per giocare a Milano domenica 27 contro la Juventus nell’attesissimo derby d’Italia. Insomma, undi partite niente male. Simone, scrive il Corriere dello Sport, ha già unper ovviare a tutte queste partite ravvicinate: ossia il turnover.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - dopo il Torino meritato riposo : la decisione e il piano di Inzaghi - Un ottimo modo per andare a riposo prima della sosta Nazionali, dove saranno dodici i nerazzurri impegnati. QUADRO – La trasferta a Udine sabato scorso, poi la sfida di Champions League contro lo Stella Rossa martedì, per finire alla sfida a San Siro di ieri sera contro il Torino di Paolo Vanoli. Tutti gli altri resteranno a disposizione del mister per lavorare in vista dei prossimi impegni, che ... (Inter-news.it)

Troppi gol subiti in campionato : Inzaghi sprona i suoi ad Appiano - Inzaghi difesa Appiano. L'avvio di stagione dei nerazzurri in campionato vede un dato in controtendenza con lo scorso anno, quello del ventesimo scudetto e della seconda stella, ovvero il numero di... (Ilnerazzurro.it)

Barella ancora personalizzato : Inzaghi e staff hanno un piano per il recupero - Doppio percorso, si svuota l’infermeria DOPPIO RECUPERO – Queste due notizie rappresentano un’iniezione di fiducia per l’Inter, che si prepara a una serie di impegni fondamentali, sia in campionato che in Champions League. La disponibilità di Buchanan e Barella potrebbe rivelarsi decisiva per mantenere il ritmo alto sia in Serie A che nelle competizioni europee, dove la qualità e la profondità ... (Inter-news.it)