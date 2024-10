Napolipiu.com - Infortunio Lobotka, arriva una buona notzia per i tifosi

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di martedì 15 ottobre 2024)sorride su Instagram: ecco perché ipossono tirare un sospiro di sollievo Notizie calcio Napoli. Tra idel Napoli c’è apprensione per le condizioni di Stanislav, che ha lasciato il campo anzitempo durante la sfida tra la Slovacchia e l’Azerbaigian a causa di un problema muscolare al flessore.si è fermato all’83’, costretto a chiedere il cambio, destando preoccupazione in vista dei prossimi impegni del Napoli. Lanotizia, però,direttamente dallo spogliatoio.ha condiviso un selfie sui suoi profili Instagram, sorridente insieme ai compagni di squadra, senza alcun segno di fasciatura. Un segnale che lascia ben sperare, in attesa degli esami medici previsti una volta tornato in Italia. Il sorriso del centrocampista potrebbe essere un primo indizio che l’non sia serio come temuto.