Il tir gigante incastrato per ore nel sottopassaggio a Cantù (Di martedì 15 ottobre 2024) Disavventura oggi martedì 15 ottobre per un grosso Tir che è rimasto incastrato nel sottopassaggio di Cantù in via Risorgimento. La segnalazione (foto di Karen Marie) è arrivata circa 5 ore fa e i vigili del fuoco sono stanno risolvendo la situazione per cui ci è voluto un lungo intervento Quicomo.it - Il tir gigante incastrato per ore nel sottopassaggio a Cantù Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Disavventura oggi martedì 15 ottobre per un grosso Tir che è rimastoneldiin via Risorgimento. La segnalazione (foto di Karen Marie) è arrivata circa 5 ore fa e i vigili del fuoco sono stanno risolvendo la situazione per cui ci è voluto un lungo intervento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furgone incastrato nel sottopassaggio : intervengono i vigili del fuoco - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Un errore di valutazione che ha provocato danni ingenti al furgone di cui era la guida. Lo ha fatto un venditore di frutta e verdura, che questa mattina intorno alle 5 è rimasto incastrato con il suo veicolo in un sottopasso: non aveva... (Bolognatoday.it)

Furgone incastrato nel sottopassaggio : per farlo ripartire intervengono i vigili del fuoco - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Un errore di valutazione che ha provocato danni ingenti al furgone di cui era la guida. Lo ha fatto un venditore di frutta e verdura, che questa mattina intorno alle 5 è rimasto incastrato con il suo veicolo in un sottopasso: non aveva... (Bolognatoday.it)