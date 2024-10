“Il concerto che vorrei” arriva al Monk giovedì 17 ottobre: il live inclusivo e accessibile ospita la band Nubiyan Twist (Di martedì 15 ottobre 2024) KeepON live presenta “IL concerto CHE vorrei” AL Monk DI ROMA GIOVEDI’ 17 ottobre CON I Nubiyan Twist Il live inclusivo e accessibile dentro e fuori dal palco. Il progetto è durato due anni e si basa su tre pilastri: diversity, gender equality e disabilità. *** Per la data romana: Posti in prima fila per le persone su sedia a rotelle o con necessità di seduta. Giubbotto Woojer Vest per persone sorde o con disabilità uditiva. Menù bar e street food più accessibile. E altre buone pratiche in tema di accessibilità. *** IL TOUR PALERMO, I CANDELAI – 26 SETTEMBRE – KEEPON live FEST BOLOGNA, DUMBO – 11 E 12 ottobre – ROBOT FESTIVAL ROMA, Monk – 17 ottobre MILANO, SANTERIA – MILANO MUSIC WEEK In foto: Nubiyan-Twist – Credit Laura Page Un live inclusivo e accessibile che dia a tutte e tutti – allo stesso modo – un’identica opportunità di fruizione e condivisione. Romadailynews.it - “Il concerto che vorrei” arriva al Monk giovedì 17 ottobre: il live inclusivo e accessibile ospita la band Nubiyan Twist Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) KeepONpresenta “ILCHE” ALDI ROMA GIOVEDI’ 17CON IIldentro e fuori dal palco. Il progetto è durato due anni e si basa su tre pilastri: diversity, gender equality e disabilità. *** Per la data romana: Posti in prima fila per le persone su sedia a rotelle o con necessità di seduta. Giubbotto Woojer Vest per persone sorde o con disabilità uditiva. Menù bar e street food più. E altre buone pratiche in tema di accessibilità. *** IL TOUR PALERMO, I CANDELAI – 26 SETTEMBRE – KEEPONFEST BOLOGNA, DUMBO – 11 E 12– ROBOT FESTIVAL ROMA,– 17MILANO, SANTERIA – MILANO MUSIC WEEK In foto:– Credit Laura Page Unche dia a tutte e tutti – allo stesso modo – un’identica opportunità di fruizione e condivisione.

