I punti chiave della manovra economica del governo Meloni | dalle pensioni al cuneo fiscale fino ai bonus

(Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi, 15 ottobre, laarriva sul tavolo del Consiglio dei ministri. Inizialmente il focus doveva essere limitato all’approvazione del Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles. Tuttavia, ilha deciso di accelerare i tempi anche per rispettare la scadenza interna che prevede l’invioal Parlamento entro il 20 ottobre. Lagiunge in Consiglio tra polemiche e discussioni, con il solito quadro di risorse limitate e molteplici necessità. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha già parlato di “sacrifici”, mentre la premier Giorgiaha cercato di tranquillizzare i cittadini rassicurando sul fatto che non ci saranno nuove tasse. Le misure2025 Laper il 2025 dovrebbe essere di circa 25 miliardi di euro, con misure simili a quelle dell’anno scorso.