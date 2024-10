I AM Irvine Welsh. L'autore di "Trainspotting" a Bologna per un lungo giorno di letteratura, cinema e musica (Di martedì 15 ottobre 2024) I AM Irvine Welsh. Irvine Welsh arriva a Bologna. Il suo viaggio sotto le Due Torri comincia in via Mascarella e nella Bologna citata nel suo romanzo Crime e in lunga serata abbraccerà le principali arti toccate dalla sua opera in tre luoghi deputati. Partendo dal cinema nella multisala Odeon Bolognatoday.it - I AM Irvine Welsh. L'autore di "Trainspotting" a Bologna per un lungo giorno di letteratura, cinema e musica Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I AMarriva a. Il suo viaggio sotto le Due Torri comincia in via Mascarella e nellacitata nel suo romanzo Crime e in lunga serata abbraccerà le principali arti toccate dalla sua opera in tre luoghi deputati. Partendo dalnella multisala Odeon

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I AM Irvine Welsh. L'autore di "Trainspotting" a Bologna per un lungo giorno di letteratura, cinema e musica - I AM Irvine Welsh. Irvine Welsh arriva a Bologna. Il suo viaggio sotto le Due Torri comincia in via Mascarella e nella Bologna citata nel suo romanzo Crime e in lunga serata abbraccerà le principali ... (bolognatoday.it)

Irvine Welsh, la controcultura senza sconti - Lo scrittore scozzese, divenuto un cult con ’Trainspotting’, sarà in città il 29 ottobre per l’uscita del suo libro ’Resolution’ ... (ilrestodelcarlino.it)

“È di Irvine”. La storia riscritta da uno scarpone sull’Everest - Trovati i resti dell’alpinista che nel 1924 sparì nel nulla con Mallory. Furono loro i primi ad arrivare in vetta? (repubblica.it)