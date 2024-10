Gregorini (Cna): “Segnali di affanno dalle imprese. La manovra non penalizzi le attività economiche” (Di martedì 15 ottobre 2024) foto di Valerio Simeone/FotoWirelessROMA – Più ombre che luci nell’analisi trimestrale sul registro delle imprese. Il saldo positivo di oltre 15mila attività economiche mostra un indebolimento della vitalità del sistema imprenditoriale del nostro Paese che risente del rallentamento del ciclo economico sul quale pesano le crisi geopolitiche, l’alto costo del denaro, le condizioni restrittive di accesso al credito e la debolezza della domanda interna. È quanto rileva il Segretario Generale di Cna, Otello Gregorini, commentando i dati diffusi da Unioncamere e InfoCamere. “I risultati del terzo trimestre – sottolinea Gregorini – sono inferiori alla media degli ultimi 10 anni nonostante le performance positive del turismo e dei servizi professionali”. Oltre alla manifattura e al commercio, anche l’artigianato mostra Segnali di affanno, con un saldo positivo di poco superiore a 1. Lopinionista.it - Gregorini (Cna): “Segnali di affanno dalle imprese. La manovra non penalizzi le attività economiche” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) foto di Valerio Simeone/FotoWirelessROMA – Più ombre che luci nell’analisi trimestrale sul registro delle. Il saldo positivo di oltre 15milamostra un indebolimento della vitalità del sistema imprenditoriale del nostro Paese che risente del rallentamento del ciclo economico sul quale pesano le crisi geopolitiche, l’alto costo del denaro, le condizioni restrittive di accesso al credito e la debolezza della domanda interna. È quanto rileva il Segretario Generale di Cna, Otello, commentando i dati diffusi da Unioncamere e InfoCamere. “I risultati del terzo trimestre – sottolinea– sono inferiori alla media degli ultimi 10 anni nonostante le performance positive del turismo e dei servizi professionali”. Oltre alla manifattura e al commercio, anche l’artigianato mostradi, con un saldo positivo di poco superiore a 1.

