Ilrestodelcarlino.it - ’Fagioli ribelli’,. Damini presenta il nuovo volume

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una vita normale anche per i bambini affetti da malattia renale cronica: non un orizzonte lontano, bensì una realtà già raggiungibile. Per capirlo basta leggere l’ultimo libro di Bruno(nella foto), Il mondo dei fagioli ribelli, edito da Minerva, che saràto oggi pomeriggio, alle 18, alla Libreria Coop Ambiasciatori di via Orefici. Con l’autore dialogheranno Andrea Pasini, Marisa Coccato e Alessandra Vistosi, in un incontro moderato da Elisa Azzimondi. In questo, la testimonianza di due giovani trapiantati renali apre un percorso di conoscenza della malattia renale cronica e degli aspetti alimentari correlati che è utile per le famiglie, per i giovani pazienti e per quelli adulti. Ma non solo: è utile anche per gli specialisti, per i pediatri di base e per chi vive un’apparente ‘normalità’, proponendosi come vero e proprio ‘manuale-vademecum’.