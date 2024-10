Energica Motor Company in liquidazione: rischio occupazionale per 45 lavoratori della motocicletta elettrica (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Energica Motor Company, situata a Soliera nella provincia di Modena, ha ufficialmente deciso di accedere alla liquidazione giudiziale, un passo difficile che mette a rischio il futuro dei suoi 45 dipendenti. Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha comunicato questa decisione drammatica nella serata di ieri, il che ha immediatamente sollevato preoccupazioni tra i lavoratori e le istituzioni locali. Ad oggi, la Fiom Cgil di Modena ha indetto un’assemblea presso i cancelli della fabbrica, offrendo un’opportunità per discutere l’attuale situazione con i dipendenti. La situazione economica di Energica Motor Company La decisione di entrare in liquidazione non sorprende, come affermato dalla Fiom Cgil. Lo stato finanziario dell’azienda era già compromesso da tempo, con perdite significative che hanno reso difficile trovare soluzioni alternative. Gaeta.it - Energica Motor Company in liquidazione: rischio occupazionale per 45 lavoratori della motocicletta elettrica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, situata a Soliera nella provincia di Modena, ha ufficialmente deciso di accedere allagiudiziale, un passo difficile che mette ail futuro dei suoi 45 dipendenti. Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha comunicato questa decisione drammatica nella serata di ieri, il che ha immediatamente sollevato preoccupazioni tra ie le istituzioni locali. Ad oggi, la Fiom Cgil di Modena ha indetto un’assemblea presso i cancellifabbrica, offrendo un’opportunità per discutere l’attuale situazione con i dipendenti. La situazione economica diLa decisione di entrare innon sorprende, come affermato dalla Fiom Cgil. Lo stato finanziario dell’azienda era già compromesso da tempo, con perdite significative che hanno reso difficile trovare soluzioni alternative.

