Eloisa Coiro | Al record italiano ci penso Il sistema del ripescaggio è stato ingiusto alle Olimpiadi

(Di martedì 15 ottobre 2024)è stata ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, durante la quale si è soffermata sui suoi inizi: “Io ho incominciato con gli ostacoli e la velocità, poi piano piano mi sono avvicinata agli 800 metri e lì mi fermo. Se pensi alla Campionessa Olimpica è anche una quattrocentista, gli 800 metri sono eterogenei: possono arrivare tante persone con caratteristiche fisiche diverse a fare lo stesso tempo, ci sono ottocentisti che vengono da sopra e altri che vengono da sotto. Quest’anno non sono riuscita a fare dei 400 perché c’erano tanti eventi, ma il prossimo anno vediamo di inserirli: per me correrli è bello, per me sono un punto di riferimento per quello che posso fare sugli 800 e mi aiutano“.