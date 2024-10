Ege Senni Monaco, chi è la fidanzata di TrigNO (Di martedì 15 ottobre 2024) Il bel Damon Salvatore de noantri della 24esima edizione di Amici nel corso dell’ultimo quotidiano ha confessato di sentire moltissimo la mancanza della sua fidanzata. Parlando con Vybes e Ilan, TrigNO ha infatti confessato apertamente di avere il cuore impegnato con una ragazza di cui sente la mancanza. Ed è subito scattato il toto-nome: chi è? Lei si chiama Ege Senni Monaco ed è una fotomodella e tiktoker di Siena. Spulciando un po’ sui suoi profili social sono risalito a un video che conferma questa relazione: è datato luglio e si scambiano un bacio. Non solo. Tre settimane fa, TrigNO ha commentato una foto Instagram di Ege e lei gli ha risposto “ti amo”. @egeMonaco @TrigNO ? original sound – bea? Il cantante, vero nome Pietro Bagnadentro, ha 22 anni, è nato ad Asti ma vive a Milano. Biccy.it - Ege Senni Monaco, chi è la fidanzata di TrigNO Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il bel Damon Salvatore de noantri della 24esima edizione di Amici nel corso dell’ultimo quotidiano ha confessato di sentire moltissimo la mancanza della sua. Parlando con Vybes e Ilan,ha infatti confessato apertamente di avere il cuore impegnato con una ragazza di cui sente la mancanza. Ed è subito scattato il toto-nome: chi è? Lei si chiama Egeed è una fotomodella e tiktoker di Siena. Spulciando un po’ sui suoi profili social sono risalito a un video che conferma questa relazione: è datato luglio e si scambiano un bacio. Non solo. Tre settimane fa,ha commentato una foto Instagram di Ege e lei gli ha risposto “ti amo”. @ege? original sound – bea? Il cantante, vero nome Pietro Bagnadentro, ha 22 anni, è nato ad Asti ma vive a Milano.

