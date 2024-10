Di Canio non riconosce Douglas Luiz alla Juve: “È un’altra persona”. Indica una causa non calcistica (Di martedì 15 ottobre 2024) Paolo Di Canio è come tutti molto deluso dall'inizio di stagione di Douglas Luiz alla Juventus e prova a ipotizzare una possibile causa non calcistica del flop del brasiliano: "Può essere che qualche panchina lo abbia intristito". Fanpage.it - Di Canio non riconosce Douglas Luiz alla Juve: “È un’altra persona”. Indica una causa non calcistica Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Paolo Diè come tutti molto deluso dall'inizio di stagione dintus e prova a ipotizzare una possibilenondel flop del brasiliano: "Può essere che qualche panchina lo abbia intristito".

