' Connect minds enable innovation' tema dell' edizione 2025 di Rebuild

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - La prossima edizione Rebuild si terrà il 6 e 7 maggio 2025 al Centro Congressi di Riva del Garda (TN). 'Connect minds, enable innovation', condividere le intelligenze per abilitare l'innovazione, il tema dell'11esima edizione. La due giorni costituirà un palcoscenico di analisi e confronto sul ruolo delle novità emergenti che stanno innervando le filiere del settore delle costruzioni e del Real Estate: intelligenza artificiale in primis, e poi digitalizzazione, machine learning, big data, cantiere aumentato, del loro rapporto con l'intelligenza umana e del peso di questa interazione, necessaria per una transizione che sia socialmente giusta.

