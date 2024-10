Abruzzo24ore.tv - Carsoli nel caos politico: 8 consiglieri sfiduciano il sindaco Velia Nazzarro!

(Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Dimissioni in massa aprovocano lo scioglimento del consiglio comunale, aprendo la strada a una nuova fase di scontro. A(L’Aquila) la situazione politica è in pieno subbuglio. Ottocomunali hanno rassegnato le dimissioni, costringendo ila lasciare il suo incarico e avviando così la procedura di scioglimento del consiglio comunale. Ora, sarà nominato un commissario prefettizio per gestire l'amministrazione fino alle prossime elezioni. Il gruppo dei dimissionari comprende sia esponenti della maggioranza che della minoranza. Tra i quattrodi maggioranza che hanno abbandonato, spicca il nome di Gianpaolo Lugini, fino a poco tempo fa vice, insieme a Gasperina Tozzi, Simone Di Natale e Luigi Ciccosanti.