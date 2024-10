Calcio: Boca Juniors. Fernando Gago nuovo tecnico "Paredes? Rosa forte" (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ex centrocampista sulla panchina del club dove è cresciuto da calciatore BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Fernando Gago è il nuovo allenatore del Boca Juniors. Lo ha ufficializzato il club della Bombonera che ha scelto l'ex centrocampista per sostituire l'esonerato Diego Martinez, versando nelle casse d Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Boca Juniors. Fernando Gago nuovo tecnico "Paredes? Rosa forte" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ex centrocampista sulla panchina del club dove è cresciuto da calciatore BUENOS AIRES (ARGENTINA) -è ilallenatore del. Lo ha ufficializzato il club della Bombonera che ha scelto l'ex centrocampista per sostituire l'esonerato Diego Martinez, versando nelle casse d

