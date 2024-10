Bayesian: le immagini esclusive girate dai sub riaprono il giallo (Di martedì 15 ottobre 2024) Le immagini esclusive sono state trasmesse durante la puntata di ‘Quarta Repubblica’ Le immagini esclusive girate dai sommozzatori della Marina Militare durante le ispezioni del relitto del Bayesian – lo yacht affondato nella rada del porto di Porticello, davanti a Palermo, il 19 agosto scorso – sono state trasmesse ieri sera (14 ottobre) nel corso della trasmissione ‘Quarta Repubblica’, il talk condotto da Nicola Porro su Retequattro. Le riprese video, agli atti dell’inchiesta condotta dalla Procura di Termini Imerese, consentirebbero di fare chiarezza su una serie di ipotesi legate all’affondamento del veliero di proprietà del magnate britannico Mike Lynch, morto nel naufragio insieme alla figlia Hannah al suo avvocato Chris Morvillo con la moglie Neda, al presidente della Morgan Stanley con la moglie Judy e al cuoco di bordo Recaldo Thomas. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Lesono state trasmesse durante la puntata di ‘Quarta Repubblica’ Ledai sommozzatori della Marina Militare durante le ispezioni del relitto del– lo yacht affondato nella rada del porto di Porticello, davanti a Palermo, il 19 agosto scorso – sono state trasmesse ieri sera (14 ottobre) nel corso della trasmissione ‘Quarta Repubblica’, il talk condotto da Nicola Porro su Retequattro. Le riprese video, agli atti dell’inchiesta condotta dalla Procura di Termini Imerese, consentirebbero di fare chiarezza su una serie di ipotesi legate all’affondamento del veliero di proprietà del magnate britannico Mike Lynch, morto nel naufragio insieme alla figlia Hannah al suo avvocato Chris Morvillo con la moglie Neda, al presidente della Morgan Stanley con la moglie Judy e al cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Naufragio del Bayesian - le immagini esclusive dei sommozzatori durante le ispezioni del relitto (in onda su Quarta Repubblica) – Il video - . Le riprese fanno parte degli atti d’indagine della Procura di Termini Imerese, che sta cercando di chiarire le dinamiche del naufragio e individuare eventuali responsabilità. Le immagini sono un’anticipazione di quanto verrà mostrato in esclusiva questa sera 14 ottobre alle 22. Spunta un video che mostra i sommozzatori impegnati nelle ispezioni del relitto dello yacht Bayesian, affondato nel ... (Open.online)

