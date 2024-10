Anteprima24.it - Avellino, oggi la ripresa degli allenamenti: Biancolino punta al poker

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiparte la preparazione per l’, dopo i cinque gol rifilati nel derby alla Casertana. Domenica la formazione di Raffaeleaffronterà in esterna la Juventus Next Gen (ore 15) allo stadio “La Marmora – Pozzo” di Biella. Fin qui il trainer partenopeo ha conquistato dieci punti in quattro gare, l’obiettivo ora ère al. Nelle scorse ore la Curva Sud– cuore caldo del tifo organizzato dei lupi – ha annunciato mediante in comunicato che non prenderà parte alla trasferta. Nel pomeriggio, la squadra tornerà ad allenarsi sul sintentico del Partenio-Lombardi. Prima delle due sedute a porte aperte. Difficilmentepotrà contare sul recupero dei lungodegenti. Armellino lesione al muscolo soleo; Rocca lesione distrattiva all’adduttore lungo della gamba sinistra e Toscano lesione al retto femorale sinistro.