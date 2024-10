Aumenta la povertà alimentare in Italia, nel 2023 quasi 5 milioni di italiani non aveva un pasto completo ogni due giorni (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Nel 2023 sono 4,9 milioni gli Italiani - l'8,4% della popolazione over 16 - che non potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni. L'impossibilità di mangiare fuori casa con parenti o amici almeno una volta al mese ha riguardato invece 2,9 milioni di persone, cioè il 5,8% degli Italiani sopra i sedici anni. Una crescita di un punto percentuale dei tassi di deprivazione materiale e sociale - 500mila persone per ciascun indice- rispetto al 2022 e un'inversione di tendenza dopo anni di calo. A salire del 40% sono anche gli aiuti alimentari distribuiti negli ultimi 5 anni. Sono i dati contenuti nel quinto rapporto sulla povertà alimentare di ActionAid, “I numeri della povertà alimentare in Italia a partire dalle statistiche ufficiali” che analizza la povertà alimentare nel nostro Paese a partire dalla sua intensità, diffusione, distribuzione regionale. Agi.it - Aumenta la povertà alimentare in Italia, nel 2023 quasi 5 milioni di italiani non aveva un pasto completo ogni due giorni Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Nelsono 4,9glini - l'8,4% della popolazione over 16 - che non potuto permettersi undue. L'impossibilità di mangiare fuori casa con parenti o amici almeno una volta al mese ha riguardato invece 2,9di persone, cioè il 5,8% deglini sopra i sedici anni. Una crescita di un punto percentuale dei tassi di deprivazione materiale e sociale - 500mila persone per ciascun indice- rispetto al 2022 e un'inversione di tendenza dopo anni di calo. A salire del 40% sono anche gli aiuti alimentari distribuiti negli ultimi 5 anni. Sono i dati contenuti nel quinto rapporto sulladi ActionAid, “I numeri dellaina partire dalle statistiche ufficiali” che analizza lanel nostro Paese a partire dalla sua intensità, diffusione, distribuzione regionale.

