Atp e Wta Finals, Italia centra storico en-plein: ecco gli italiani qualificati (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – storico en plein per il tennis azzurro alle Finals. A novembre l’Italia avrà un giocatore (Jannik Sinner) e una giocatrice (Jasmine Paolini) protagonisti in singolare; una coppia maschile (Simone Bolelli e Andrea Vavassori) e una femminile (Sara Errani e Paolini ) nel doppio. Per un poker così di qualificati della stessa nazione in tutti i tabelloni tra ATP e WTA Finals bisogna risalire agli Stati Uniti nel 2009. Alle Nitto ATP Finals l’Italia arriva con il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, già sicuro di chiudere la stagione in vetta alla classifica ATP, lì dove nessun Italiano era mai arrivato prima. L’anno scorso è stato il primo Italiano in finale, fermato da Djokovic che aveva battuto nel girone, diventando così il primo Italiano a battere due numeri 1 del mondo diversi nell’era del ranking computerizzato. .com - Atp e Wta Finals, Italia centra storico en-plein: ecco gli italiani qualificati Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) –enper il tennis azzurro alle. A novembre l’avrà un giocatore (Jannik Sinner) e una giocatrice (Jasmine Paolini) protagonisti in singolare; una coppia maschile (Simone Bolelli e Andrea Vavassori) e una femminile (Sara Errani e Paolini ) nel doppio. Per un poker così didella stessa nazione in tutti i tabelloni tra ATP e WTAbisogna risalire agli Stati Uniti nel 2009. Alle Nitto ATPl’arriva con il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, già sicuro di chiudere la stagione in vetta alla classifica ATP, lì dove nessunno era mai arrivato prima. L’anno scorso è stato il primono in finale, fermato da Djokovic che aveva battuto nel girone, diventando così il primono a battere due numeri 1 del mondo diversi nell’era del ranking computerizzato.

Atp e Wta Finals - Italia centra storico en-plein : ecco gli italiani qualificati

