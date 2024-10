Antonella Clerici, perché si è arrabbiata in diretta a È sempre mezzogiorno (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Golden Minute della discordia. Antonella Clerici è tra le conduttrici di punta della Rai, volto di È sempre mezzogiorno. sempre misurata, in grado di reggere ore di diretta senza un plissé, con un savoir-faire che l’ha resa ciò che è oggi, ovvero una grandissima conduttrice. Ma anche i giganti della tv possono “arrabbiarsi” in diretta (e farlo addirittura con il sorriso, lanciando le cosiddette “frecciate ben assestate”). Antonella Clerici si arrabbia in diretta a È sempre mezzogiorno Il disappunto di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno raccontato con il sorriso, e tutto per quel Golden Minute che è durato un po’ troppo. Stiamo parlando del minuto di break pubblicitario presente in molte trasmissioni, ma nella puntata di lunedì 14 ottobre 2024 è durato circa 85 secondi. Dilei.it - Antonella Clerici, perché si è arrabbiata in diretta a È sempre mezzogiorno Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Golden Minute della discordia.è tra le conduttrici di punta della Rai, volto di Èmisurata, in grado di reggere ore disenza un plissé, con un savoir-faire che l’ha resa ciò che è oggi, ovvero una grandissima conduttrice. Ma anche i giganti della tv possono “arrabbiarsi” in(e farlo addirittura con il sorriso, lanciando le cosiddette “frecciate ben assestate”).si arrabbia ina ÈIl disappunto dia Èraccontato con il sorriso, e tutto per quel Golden Minute che è durato un po’ troppo. Stiamo parlando del minuto di break pubblicitario presente in molte trasmissioni, ma nella puntata di lunedì 14 ottobre 2024 è durato circa 85 secondi.

