Dilei.it - Anticipazioni Temptation Island del 15 ottobre: la scelta di Giulia e Mirco

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il viaggio nei sentimenti diprosegue questa sera, martedì 152024, con la sesta e penultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, in prima serata su Canale5. Siamo ormai a un passo dalla finale, e le relazioni delle coppie rimaste in gioco sono messe a dura prova. Tentatori e tentatrici continuano a scombussolare gli equilibri delle coppie, mentre questioni irrisolte esplodono in questa fase critica del programma, quando i partecipanti sono chiamati a prendere decisioni decisive. Dopo il successo della quinta puntata, seguita da oltre 3,3 milioni di telespettatori e uno share del 23,9%, anche questa serata promette di essere ricca di colpi di scena, emozioni intense e momenti di confronto, forse già definitivi per alcune coppie.