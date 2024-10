Al via il Festival di Musica Classica “Città di San Giovanni” (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Sale a quota 19 il Festival di Musica Classica Città di San Giovanni Valdarno. La kermesse, organizzata dall'Accademia Musicale valdarnese in collaborazione con il comune di San Giovanni Valdarno e sotto la direzione artistica del maestro Andrea Turini, è ormai un appuntamento tradizionale e atteso in Città che riscuote ogni anno grande consenso di pubblico. Da domenica 20 ottobre a domenica 15 dicembre 14 prestigiosi concerti di Musica Classica nel centro storico della Città e nelle scuole del territorio: nella Pieve di San Giovanni Battista, nel museo delle Terre Nuove all'interno di Palazzo d'Arnolfo e nel museo della Basilica Santa Maria delle Grazie, nella chiesa di San Lorenzo e negli istituti superiori licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno e Petrarca di Montevarchi. Lanazione.it - Al via il Festival di Musica Classica “Città di San Giovanni” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Sale a quota 19 ildidi SanValdarno. La kermesse, organizzata dall'Accademiale valdarnese in collaborazione con il comune di SanValdarno e sotto la direzione artistica del maestro Andrea Turini, è ormai un appuntamento tradizionale e atteso inche riscuote ogni anno grande consenso di pubblico. Da domenica 20 ottobre a domenica 15 dicembre 14 prestigiosi concerti dinel centro storico dellae nelle scuole del territorio: nella Pieve di SanBattista, nel museo delle Terre Nuove all'interno di Palazzo d'Arnolfo e nel museo della Basilica Santa Maria delle Grazie, nella chiesa di San Lorenzo e negli istituti superiori liceida Sandi SanValdarno e Petrarca di Montevarchi.

Quota 19 per il Festival di musica classica città di San Giovanni Valdarno - Il secondo riguarda i luoghi e gli enti coinvolti nel festival: una rete che abbraccia location più diverse, scelte ciascuna per le sonorità e gli strumenti che riescono a valorizzare meglio, ma anche le scuole. Arezzo, 14 ottobre 2024 – Quota 19 per il Festival di musica classica città di San Giovanni Valdarno Presentato il programma della 19esima edizione della rassegna organizzata ... (Lanazione.it)

