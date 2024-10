10 mila imprese italiane hanno già adottato l’IA (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Quasi 10.000 imprese italiane hanno già adottato tecnologie di Intelligenza artificiale con una domanda di competenze aumentata del 157% in 5 anni. Tuttavia, dietro questo progresso si celano divari e ostacoli significativi che richiedono investimenti non solo in tecnologie ma soprattutto nelle conoscenze manageriali indispensabili per guidare l’innovazione. Il 2024 si profila quindi come anno della svolta, con una crescita esponenziale di professionisti alle prese con l’intelligenza artificiale. E’ uno dei dati che emergono da un rapporto presentato in occasione dell’apertura dell’anno accademico della Pontificia Università Antonianum. Unlimitednews.it - 10 mila imprese italiane hanno già adottato l’IA Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Quasi 10.000giàtecnologie di Intelligenza artificiale con una domanda di competenze aumentata del 157% in 5 anni. Tuttavia, dietro questo progresso si celano divari e ostacoli significativi che richiedono investimenti non solo in tecnologie ma soprattutto nelle conoscenze manageriali indispensabili per guidare l’innovazione. Il 2024 si profila quindi come anno della svolta, con una crescita esponenziale di professionisti alle prese con l’intelligenza artificiale. E’ uno dei dati che emergono da un rapporto presentato in occasione dell’apertura dell’anno accademico della Pontificia Università Antonianum.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le piccole e medie imprese italiane tassate 120 volte più dei giganti del web - Sino alla fine dell’anno scorso, infatti, i giganti del web hanno continuato a trasferire buona parte degli utili ante imposte realizzati in Italia nei paesi a fiscalità di vantaggio. Vediamo i numeri emersi dal confronto messo a punto dall’Ufficio studi della CGIA. Insomma, possiamo affermare con buona approssimazione che la distanza in termini di fatturato non giustificano quella relativa al ... (Quotidiano.net)

Ia - Rapporto 4.Manager : quasi 10mila imprese italiane l’hanno adottata - +30% su anno - Manager: quasi 10mila imprese italiane l’hanno adottata, +30% su anno appeared first on L'Identità. Tuttavia, dietro questo progresso si celano divari e ostacoli significativi che richiedono investimenti non solo in tecnologie, ma […] The post Ia, Rapporto 4. (Adnkronos) – Quasi 10. 000 imprese italiane a settembre 2024 hanno già adottato tecnologie di AI, con un balzo di circa 30% rispetto ... (Lidentita.it)

Ia - Rapporto 4.Manager : quasi 10mila imprese italiane l’hanno adottata - +30% su anno - 000 imprese italiane a settembre 2024 hanno già adottato tecnologie di AI, con un balzo di circa 30% rispetto all’anno precedente, evidenziando una domanda di competenze che è aumentata del 157% in 5 […]. Cambiamento culturale e organizzativo per imprese e manager: nuove traiettorie della managerialità' Quasi 10. (Sbircialanotizia.it)