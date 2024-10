Puntomagazine.it - William Lai rinnova la promessa di protezione della democrazia di Taiwan

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Forti Tensioni tra la Cina e. Il PresidenteTai: “proteggerò a tutti i costi ladell’Isola” Il presidente diLai, hato la sua fermadi proteggere lae la libertà dell’isola, mentre il governo cinese intensifica le sue manovre militari nei dintorni di. In un post su Facebook, Lai ha voluto rassicurare i cittadiniesi che il governo rimarrà vigilante di fronte alle crescenti minacce esterne, riaffermando l’impegno a difendere il sistema costituzionale democratico e libero. La dichiarazione di Lai arriva in un momento di particolare tensione. Il 10 ottobre scorso, in occasione del 113° anniversarioRepubblica di Cina, il presidente ha sottolineato l’importanzasovranità die ha richiamato l’attenzione sulla crescente aggressivitàCina.