Usa 2024 Harris e Trump allo sprint finale | lui scampa al terzo attentato lei a rischio misoginia

Di attentato in attentato a Donald Trump – tutti fortunatamente falliti -, uno al mese, sempre nei fine settimana, l'Election Day negli Stati Uniti s'avvicina: a tre settimane dal voto, si gioca a carte ormai scoperte. Kamala Harris, la candidata democratica, non ha più il vento in poppa e cala il suo asso, Barack Obama, per cercare di rovesciare l'inerzia della campagna che, a cavallo tra settembre e ottobre, ha di nuovo girato a favore di Trump, il candidato repubblicano, uscito dal cono d'ombra dov'era finito dopo il ritiro di Joe Biden, che lo aveva privato d'un facile rivale. E l'attentato sventato sabato a Concella, in California, ha ulteriormente rafforzato la già fortissima preponderanza mediatica dell'ex presidente sulla vicepresidente: si parla più di lui che della rivale; se ne parla male, ma se ne parla, mentre Kamala è divenuta trasparente.

