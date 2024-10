Uragano Milton Florida, rabbino israeliano Mizrachi delira: "Punizione divina per manifestazioni pro-Gaza, noi razza eletta" - VIDEO (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'Uragano Milton che si è abbattuto sulla Florida è una "Punizione divina per le manifestazioni pro-Gaza" degli Usa. È questa la tesi delirante del rabbino israeliano Yosef Mizrachi, il quale asserisce che la sua sia la "razza eletta". "Come in Florida adesso, l'Uragano laggiù. Ieri, la danza pro-pa Ilgiornaleditalia.it - Uragano Milton Florida, rabbino israeliano Mizrachi delira: "Punizione divina per manifestazioni pro-Gaza, noi razza eletta" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'che si è abbattuto sullaè una "per lepro-" degli Usa. È questa la tesinte delYosef, il quale asserisce che la sua sia la "". "Come inadesso, l'laggiù. Ieri, la danza pro-pa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uragano Milton - in Florida consegnati i primi aiuti agli sfollati - La devastazione degli uragani Helene e Milton è ancora in fase di conteggio mentre una fascia della Florida cerca di fare i conti con i danni causati dalle tempeste a così breve distanza. I centri sono stati istituiti per aiutare centinaia di migliaia di persone sulla costa orientale della Florida colpite dall’uragano. (Lapresse.it)

Biden in Florida : si trova davanti la devastazione dell'uragano Milton - Nel frattempo, il capo della Casa Bianca ha sollecitato il Congresso ad approvare ulteriori fondi per i disastri naturali. . Il Presidente americano Joe Biden è arrivato in Florida per visitare le zone colpite dall'uragano Milton. Secondo le stime di Moody's Analytics, i danni provocati dall'uragano oscillanno tra i 50 e gli 85 miliardi di dollari. (Liberoquotidiano.it)

Usa - il presidente Biden arriva in Florida visitare le zone colpite dall’uragano Milton - Secondo le stime di Moody’s Analytics, i danni provocati dall’uragano oscillano tra i 50 e gli 85 miliardi di dollari. . Il Presidente americano Joe Biden è arrivato in Florida per visitare le zone colpite dall’uragano Milton. Nel frattempo, il capo della Casa Bianca ha sollecitato il Congresso ad approvare ulteriori fondi per i disastri naturali. (Lapresse.it)