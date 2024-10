Ilfattoquotidiano.it - Un dipinto di Fattori, un libro firmato da Vasari, un Ming: le 695 opere rubate da un artigiano che faceva lavori nelle ville di Firenze

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Svolgeva piccolidi restauro innobiliari. Nel frattempo cercava di appropriarsi di quante piùd’arte possibili. Il protagonista di questa storia, che suo malgrado non ha avuto un lieto fine, è undi. Tra le centinaia di beni sottratti – e ora recuperati -, un’opera libraria intitolata De Honesta Disciplina e firmata da Giorgio, unraffigurante un bue di Giovanni– uno dei principali esponenti dei Macchiaioli – 4 piatti in ceramica bianca con decorazioni realizzati per la presidenza della Repubblica italiana timbrate Manifattura Ginori a Doccia pressoe un piatto della dinastiatardo periodo Kangxi di fine XVII secolo.