Trump rischia il terzo attentato, un arresto a Coachella (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un uomo armato di un fucile e di una pistola carica è stato arrestato dagli agenti dello sceriffo schierati alla manifestazione di Donald Trump a Coachella, in California, ieri. Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas è stato fermato mentre arrivava a bordo di un Suv nero nei pressi del comizio ed è stato arrestato per possesso illegale di un'arma da fuoco e di un caricatore ad alta capacità. "Questo Feedpress.me - Trump rischia il terzo attentato, un arresto a Coachella Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un uomo armato di un fucile e di una pistola carica è stato arrestato dagli agenti dello sceriffo schierati alla manifestazione di Donald, in California, ieri. Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas è stato fermato mentre arrivava a bordo di un Suv nero nei pressi del comizio ed è stato arrestato per possesso illegale di un'arma da fuoco e di un caricatore ad alta capacità. "Questo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vem Miller - l’uomo con fucile e pistola arrestato a Coachella prima del comizio di Trump : «Preparava il terzo attentato» - Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, è stato arrestato durante una manifestazione di Donald Trump a Coachella in California. La sua presentazione su Linkedin: «Ho lavorato per più di vent’anni come giornalista investigativo, documentarista e producer. Uno dei membri del gruppo a cui Miller ha aderito, Taylor James Johnatakis, è stato condannato a sette anni per aver aggredito dei poliziotti ... (Open.online)

Sventato il terzo attentato contro Trump : fermato un uomo armato a Coachella - Un 49enne è stato fermato mentre viaggiava carico di munizioni per un'arma che portava con sé in auto e si è presentato all'incontro con Trump con un pass Vip falso. (Ilgiornale.it)