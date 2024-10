Trump minaccia di inserire dazi del 500% sulle auto dal Messico per proteggere le auto Usa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Donald Trump vuole i dazi, chiedendoli a gran voce durante un’intervista a Fox News. Già durante il suo primo mandato da presidente aveva inserito dazi molto alti, per questo non stupisce il suo voler reinserirli se vincerà le elezioni: “Introdurrò dazi del 200, 500%, non mi interessa, finché non potranno più vendere neanche una macchina qui”, ha affermato. dazi sulle auto provenienti dal Messico Il candidato Repubblicano ha sottolineato di non voler che le aziende straniere “danneggino le nostre costruzioni”. Sebbene non specifichi a chi si riferisca, sembra chiaro che Trump stia pensando soprattutto ai produttori cinesi e asiatici. “Non permetteremo loro di vendere auto da una nuova fabbrica in Messico, di proprietà cinese, distruggendo così le aziende rimaste qui. Abbiamo un mercato d’oro e risorse. Ma se continuiamo come negli ultimi 3-4 anni, perderemo tutto”. Quifinanza.it - Trump minaccia di inserire dazi del 500% sulle auto dal Messico per proteggere le auto Usa Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Donaldvuole i, chiedendoli a gran voce durante un’intervista a Fox News. Già durante il suo primo mandato da presidente aveva inseritomolto alti, per questo non stupisce il suo voler reinserirli se vincerà le elezioni: “Introdurròdel 200,, non mi interessa, finché non potranno più vendere neanche una macchina qui”, ha affermato.provenienti dalIl candidato Repubblicano ha sottolineato di non voler che le aziende straniere “danneggino le nostre costruzioni”. Sebbene non specifichi a chi si riferisca, sembra chiaro chestia pensando soprattutto ai produttori cinesi e asiatici. “Non permetteremo loro di vendereda una nuova fabbrica in, di proprietà cinese, distruggendo così le aziende rimaste qui. Abbiamo un mercato d’oro e risorse. Ma se continuiamo come negli ultimi 3-4 anni, perderemo tutto”.

