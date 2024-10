Trova un portafoglio con un migliaio di euro all’interno e lo restituisce: il bel gesto a Procida (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un tassista Procidano ha Trovato un portafoglio con all'interno un migliaio di euro in contanti, ma non ha esitato: ha Trovato un numero di telefono e lo ha restituito al legittimo proprietario. Fanpage.it - Trova un portafoglio con un migliaio di euro all’interno e lo restituisce: il bel gesto a Procida Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un tassistano hato uncon all'interno undiin contanti, ma non ha esitato: hato un numero di telefono e lo ha restituito al legittimo proprietario.

