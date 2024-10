Torino, Coco insostituibile e che impatto per Adams: la classifica dei minuti impiegati (Di lunedì 14 ottobre 2024) La sosta del campionato di ottobre in casa Torino è coincisa con la contestazione al dt Davide Vagnati per via alcune dichiarazioni riguardanti Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) La sosta del campionato di ottobre in casaè coincisa con la contestazione al dt Davide Vagnati per via alcune dichiarazioni riguardanti

Lazio - che personalità a Torino! Guendouzi - Dia e Noslin rendono vana la rimonta targata Adams-Coco - Tavares e Dia trascinano la Lazio, mentre al Torino non basta l’ennesimo gol di Adams per portare a casa punti preziosi: nel finale arrivano i lampi di Noslin e Coco , e alla fine sono i biancocelesti a prevalere per 2-3 sul campo dei granata nella sesta giornata di Serie A. . . Vanoli ritrova due pedine fondamentali in difesa come Vojvoda e Coco, mentre in attacco viene confermato Sanabria al ... (Gazzettadelsud.it)

Torino-Lazio - che gol ha fatto Saul Coco? Mezza rovesciata pazzesca | VIDEO - Il gol di Saul Coco ha reso meno amaro il passivo del Torino, uscito comunque sconfitto dalla sfida contro la Lazio, ma è stato comunque bellissimo. Gara aperta fino ai minuti di recupero finali in cui è arrivato il gol di Saul Coco, ultima marcatura che ha cristallizzato il punteggio di Torino-Lazio sul 2-3 finale. (Calcioweb.eu)

Torino - Vanoli in conferenza pre Verona : «Maripan? Ha l’esperienza per far bene - non pensiamo al primo posto. Su Coco e Valsic…» - Domani sera, tra le mura dello Stadio Marcantonio Bentegodi, […]. Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa prima di Hellas Verona Torino, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico alla vigilia del match di Serie A Altro giro altra corsa per Paolo Vanoli, arrivato alla vigilia del match che taglierà i nastri alla quinta giornata di Serie A. (Calcionews24.com)