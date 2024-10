Biccy.it - Tommaso dice delle volgarità, Mariavittoria sbotta: “Non dirlo in puntata”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In questi ultimi giorno al Grande FratelloFranchi si è lamentato più volte della mancanza di privacy per potersi “rilassare” da solo: “Sì ma la telecamera in bagno è attiva, quindi se vuno vole liberarsi in quel senso è impossibile“. Il gieffino in queste notti si è avvicinato molto aMinghetti e tra i due c’è stato anche un bel bacio. L’idraulico toscano ai suoi amici ha spiegato come questa vicinanza alla coinquilina sia anche dovuta agli ormoni e nel farlo ha usato parole non troppo eleganti, che sono arrivate all’orecchio di. La ragazza infatti ha ripreso il suo amico speciale e gli ha raccomandato di non dire queste cose stasera in diretta: “Così non va bene. Modera le parole, hai capito? In diretta non lo dire, non è bello da sentirsi dire a una donna “è solo per tr****re perché non tr***o da tanto“.