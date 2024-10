Ilfattoquotidiano.it - “Ti hanno visto con una maglia bianconera, vuoi confessare?”: lo show di De Laurentiis al matrimonio con Brozovic testimone

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Uno con la fascia tricolore per celebrare le nozze, l'altro fa da. Cosa ci fanno Aurelio Dee Marceloallo stesso? Il presidente del Napoli e l'ex centrocampista dell'Inter – oggi in Arabia, all'Al-Nassr – si sono ritrovati insieme ad un evento che ben poco ha a che fare con il mondo del calcio. A Villa Lattuada, in Brianza, è stato celebrato ilpiù virale di questo fine settimane: uniti a nozze, Roberta Congiu e Andrea Agostino, il managing director di Coca-Cola che proprio quest'anno è sponsor dellanel kit allenamento del club azzurro. Ecco, dunque, motivata la presenza di De, invece, è un grande amico della coppia.