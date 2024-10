Strada Mingardina chiusa: il provvedimento della Provincia di Salerno dopo la frana (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Strada Mingardina torna ad essere chiusa al traffico a seguito della frana verificatasi nella notte tra sabato e domenica. Il provvedimento ufficiale, firmato dalla Provincia di Salerno, prevede la chiusura del tratto compreso tra il bivio del Ciglioto e quello di San Severino di Centola Salernotoday.it - Strada Mingardina chiusa: il provvedimento della Provincia di Salerno dopo la frana Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Latorna ad essereal traffico a seguitoverificatasi nella notte tra sabato e domenica. Ilufficiale, firmato dalladi, prevede la chiusura del tratto compreso tra il bivio del Ciglioto e quello di San Severino di Centola

