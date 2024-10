Sri Lanka, il neo presidente Dissanayke alla prova della crisi economica e dell’FMI (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 21 settembre lo Sri Lanka ha vissuto le elezioni presidenziali più combattute e al tempo stesso più serene della sua storia. Infatti è la prima volta che al primo turno nessun candidato riesce a prevalere, mentre la commissione elettorale ha descritto la tornata come pacifica e regolare. Il coprifuoco annunciato dalla polizia è dunque stato una misura cautelare superflua. La vittoria di Dissanayake Al secondo turno ha vinto col 55,89% dei voti Anura Kumara Dissanayake della coalizione socialista National People’s Power. Dietro di lui si è piazzato col 44,11% Sajith Premadasa dell’alleanza di centro Samagi Jana Balawegaya. Il presidente uscente Ranil Wickremesinghe è invece uscito al primo turno con appena il 17,27%, ma ha immediatamente riconosciuto la sconfitta. Strumentipolitici.it - Sri Lanka, il neo presidente Dissanayke alla prova della crisi economica e dell’FMI Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 21 settembre lo Sriha vissuto le elezioni presidenziali più combattute e al tempo stesso più serenesua storia. Infatti è la prima volta che al primo turno nessun candidato riesce a prevalere, mentre la commissione elettorale ha descritto la tornata come pacifica e regolare. Il coprifuoco annunciato dpolizia è dunque stato una misura cautelare superflua. La vittoria di Dissanayake Al secondo turno ha vinto col 55,89% dei voti Anura Kumara Dissanayakecoalizione socialista National People’s Power. Dietro di lui si è piazzato col 44,11% Sajith Premadasa dell’alleanza di centro Samagi Jana Balawegaya. Iluscente Ranil Wickremesinghe è invece uscito al primo turno con appena il 17,27%, ma ha immediatamente riconosciuto la sconfitta.

Una situazione difficile La situazione dello Sri Lanka è infatti ancora appesantita e caratterizzata dalla tremenda crisi monetaria ed economica del 2021. Soprattutto, ha promesso di portare a compimento l'accordo col Fondo Monetario Internazionale, tenendo però il ...

