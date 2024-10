Spalletti la spara su Israele (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domenica sera da Fazio c’era Pep Guardiola, e se qualcuno ancora nutrisse dubbi che è uno degli allenatori più grandi della storia, si sarà fatto edotto che è un uomo intelligente, ironico, parla un bell’italiano e raramente sbaglia l’intenzione e il senso di una frase. Tutto il contrario, insomma, di Luciano Spalletti, profeta contadino di poca ironia e meno costrutto che non perde occasione per dire cose sbagliate, cui di solito segue rettifica. Ma essendo ct della Nazionale, in pratica quarta carica dello stato, dovrebbe provare a moderarsi. Anziché sparacchiare, alla vigilia della partita con Israele, questo cross fuori misura: “Penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire. Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più”. Ilfoglio.it - Spalletti la spara su Israele Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domenica sera da Fazio c’era Pep Guardiola, e se qualcuno ancora nutrisse dubbi che è uno degli allenatori più grandi della storia, si sarà fatto edotto che è un uomo intelligente, ironico, parla un bell’italiano e raramente sbaglia l’intenzione e il senso di una frase. Tutto il contrario, insomma, di Luciano, profeta contadino di poca ironia e meno costrutto che non perde occasione per dire cose sbagliate, cui di solito segue rettifica. Ma essendo ct della Nazionale, in pratica quarta carica dello stato, dovrebbe provare a moderarsi. Anzichécchiare, alla vigilia della partita con, questo cross fuori misura: “Penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire. Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più”.

