Sinner trionfa a Shanghai, Djokovic battuto in finale (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner batte Novak Djokovic in finale e vince l’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi si impone per 7-6 (7-4), 6-3 in 1h37? conquistando il settimo titolo dell’anno e il 17esimo della carriera. Il 23enne altoatesino, al primo successo a Shanghai, si aggiudica la quarta sfida in 8 confronti diretti con il 37enne serbo, che deve ancora vincere un torneo nel 2024 e manca l’appuntamento con il 100esimo titolo della sua straordinaria carriera. Sinner continua ad aggiornare il suo curriculum da record: terzo titolo Masters 1000 dell’anno, secondo consecutivo dopo quello vinto a Cincinnati ad agosto: impresa mai riuscita a un giocatore così giovane. Il primo set scivola via all’insegna del dominio del servizio. .com - Sinner trionfa a Shanghai, Djokovic battuto in finale Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikbatte Novakine vince l’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi si impone per 7-6 (7-4), 6-3 in 1h37? conquistando il settimo titolo dell’anno e il 17esimo della carriera. Il 23enne altoatesino, al primo successo a, si aggiudica la quarta sfida in 8 confronti diretti con il 37enne serbo, che deve ancora vincere un torneo nel 2024 e manca l’appuntamento con il 100esimo titolo della sua straordinaria carriera.continua ad aggiornare il suo curriculum da record: terzo titolo Masters 1000 dell’anno, secondo consecutivo dopo quello vinto a Cincinnati ad agosto: impresa mai riuscita a un giocatore così giovane. Il primo set scivola via all’insegna del dominio del servizio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Djokovic - quanto guadagna a Shanghai - The post Sinner batte Djokovic, quanto guadagna a Shanghai appeared first on seriea24. it: Notizie dallo Sport Italiano. Il calendario della fase finale del 2024 per 23enne altoatesino prevede il Masters 1000 di Parigi Bercy (montepremi 6,6 milioni di dollari, al vincitore 914mila) a fine ottobre e poi le ricchissime Atp Finals di Torino (montepremi 15,25 milioni, al vincitore 2,2 milioni). (Seriea24.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : montepremi e prize money con Sinner - 007 (1000 punti) The post Masters 1000 Shanghai 2024: montepremi e prize money con Sinner appeared first on SportFace. Sono presenti davvero tutti i big in Cina, da Carlos Alcaraz ad Alexander Zverev e Daniil Medvedev, fino a Novak Djokovic, al ritorno in campo dopo New York. Finora lo sta facendo bene, dato che dopo la doppietta Cincinnati-US Open ha ben figurato anche a Pechino, e proverà a ... (Sportface.it)

Repliche Sinner-Djokovic : orari e quando vederle finale Masters 1000 Shanghai 2024 - 00 – Sky Sport Tennis (203); in streaming su Sky Go e NOW. 00 – Sky Sport Tennis (203); in streaming su Sky Go e NOW. Tutte le informazioni per seguire in replica la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il match è in programma alle ore 10. Tra lui e il titolo però c’è un ritrovato Nole, che in questa settimana sul cemento cinese sembra ritornato quello ... (Sportface.it)