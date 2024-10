Sinner batte Djokovic, quanto guadagna a Shanghai (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner trionfa a Shanghai: oggi con il successo contro Novak Djokovic in finale arriva settimo titolo dell’anno per il numero 1 del mondo che, dettaglio non trascurabile, mette in cassaforte un super premio da 1,09 milioni di dollari. Il numero 1 del mondo arriva a quasi 12 milioni di dollari di premi conquistati nel 2024. Il prize money totale della carriera diventa di 29 milioni di dollari. Il calendario della fase finale del 2024 per 23enne altoatesino prevede il Masters 1000 di Parigi Bercy (montepremi 6,6 milioni di dollari, al vincitore 914mila) a fine ottobre e poi le ricchissime Atp Finals di Torino (montepremi 15,25 milioni, al vincitore 2,2 milioni). Sinner batte Djokovic, quanto guadagna a Shanghai seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Sinner batte Djokovic, quanto guadagna a Shanghai Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Janniktrionfa a: oggi con il successo contro Novakin finale arriva settimo titolo dell’anno per il numero 1 del mondo che, dettaglio non trascurabile, mette in cassaforte un super premio da 1,09 milioni di dollari. Il numero 1 del mondo arriva a quasi 12 milioni di dollari di premi conquistati nel 2024. Il prize money totale della carriera diventa di 29 milioni di dollari. Il calendario della fase finale del 2024 per 23enne altoatesino prevede il Masters 1000 di Parigi Bercy (montepremi 6,6 milioni di dollari, al vincitore 914mila) a fine ottobre e poi le ricchissime Atp Finals di Torino (montepremi 15,25 milioni, al vincitore 2,2 milioni).seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

