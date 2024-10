Siccità in Sicilia, acqua razionata a Caltanissetta ed Enna. La protesta dei cittadini (Di lunedì 14 ottobre 2024) Siccità in Sicilia, acqua razionata a Caltanissetta ed Enna. I cittadini in difficoltà scendono in piazza per protesta: “Ci sentiamo soli” Servizio di Fabio Bolzetta Siccità in Sicilia, acqua razionata a Caltanissetta ed Enna. La protesta dei cittadini TG2000. Tv2000.it - Siccità in Sicilia, acqua razionata a Caltanissetta ed Enna. La protesta dei cittadini Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ined. Iin difficoltà scendono in piazza per: “Ci sentiamo soli” Servizio di Fabio Bolzettained. LadeiTG2000.

Siccità Sicilia - sit-in mamme per l’acqua - La Sicilia alle prese con il grave problema della siccità. La situazione a Caltanissetta. In collegamento Fabio Bolzetta The post Siccità Sicilia, sit-in mamme per l’acqua first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Scuola media Biagio Siciliano senz'acqua - alunni a casa a metà mattina : è protesta a Capaci - A Capaci, a causa dell'emergenza idrica, l'acqua arriva un giorno sì e un giorno no. E a farne le spese oggi sono stati gli studenti della scuola media Biagio Siciliano, che fa parte della direzione didattica De Gasperi. L'edificio è rimasto coi rubinetti a secco e la dirigente scolastica Maria... (Palermotoday.it)

Manca l’acqua in Sicilia - mentre Schifani dà la colpa a Musumeci e Musumeci a Schifani - Meno male che in questa Palermo afflitta dalla sete e dall’arsura ci sono i teatranti che, con l’ironia, rivestono di umanità ogni tragedia. “Moriremo con le labbra spappolate dall’arsura, ma morir... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)