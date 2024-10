Ilrestodelcarlino.it - Si schianta contro albero: grave 35enne

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È ricoverato al ’Bufalini’ ilrimasto coinvolto sabato sera in un incidente in via Tomba a San Martino dei mulini, a Santarcangelo. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 21. L’uomo era al volante del suo fuoristrada quando all’improvviso ha perso illlo ed è finitoun. Immediati i soccorsi del 118, sul posto anche gli agenti della polizia locale. A dare loro una mano ai vigili nell’intervento anche Italo Piscitelli, consigliere di Fratelli d’Italia. Ilè stato trasportato al ’Bufalini’: ha una prognosi di almeno 30 giorni, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Ancora da accertare le cause dell’incidente. Quello che è certo è che l’uomo avrebbe fatto tutto da solo: non ci sono stati altri veicoli coinvolti.