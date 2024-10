Senigallia, quindicenne si allontana da casa armato dopo una lite in famiglia. L’appello alle scuole: “Non fate uscire gli alunni” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Senigallia, 15enne si allontana da casa armato dopo una lite in famiglia Sono ore d’ansia a Senigallia, in provincia di Ancona, dove un 15enne si è allontanato di casa armato, portando con sé la pistola del padre, dopo una lite in famiglia. Secondo una parziale ricostruzione, il giovane, dopo un diverbio in ambito domestico, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre. Le forze dell’ordine, anche con l’ausilio dell’elicottero, di droni e di unità cinofile, stanno concentrando le operazioni nelle frazioni a sud della città, Marzocca e Montignano, dove si starebbe aggirando il 15enne. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno diramato un avviso rivolto a docenti e personale scolastico di non fare uscire nei giardini gli alunni delle scuole della zona. Notizia in aggiornamento Tpi.it - Senigallia, quindicenne si allontana da casa armato dopo una lite in famiglia. L’appello alle scuole: “Non fate uscire gli alunni” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 15enne sidaunainSono ore d’ansia a, in provincia di Ancona, dove un 15enne si èto di, portando con sé la pistola del padre,unain. Secondo una parziale ricostruzione, il giovane,un diverbio in ambito domestico, si sarebbeto dalla sua abitazione nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre. Le forze dell’ordine, anche con l’ausilio dell’elicottero, di droni e di unità cinofile, stanno concentrando le operazioni nelle frazioni a sud della città, Marzocca e Montignano, dove si starebbe aggirando il 15enne. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno diramato un avviso rivolto a docenti e personale scolastico di non farenei giardini glidelledella zona. Notizia in aggiornamento

