SAN FELICE CIRCEO – A conclusione di indagini scaturite da una denuncia-querela sporta da un uomo di 70 anni, i carabinieri di San Felice Circeo (LT), hanno denunciato in stato di libertà, per "truffa", un cittadino residente a Ripi (FR); l'uomo, mediante artifizi e raggiri, riusciva a farsi accreditare sulla propria carta prepagata, la somma L'articolo San felice Circeo / Finge la vendita di un motore termico, denunciato un uomo di Ripi Temporeale Quotidiano.

Pontinia / Violenza e resistenza a Pubblico ufficiale - in manette un cittadino di San Felice Circeo - L’uomo è stato sorpreso, in evidente stato di alterazione psicofisica, […] L'articolo Pontinia / Violenza e resistenza a Pubblico ufficiale, in manette un cittadino di San Felice Circeo sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. PONTINIA – Nel corso della mattinata di ieri è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Pontinia (LT) un cittadino tunisino domiciliato a San ... (Temporeale.info)

San Felice Circeo / Lesioni personali - minaccia e violazione degli obblighi di assistenza familiare - . SAN FELICE CIRCEO – I Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo (LT), in ottemperanza all’ordine di espiazione presso il proprio domicilio di pene detentive emesso dal Tribunale ordinario di Latina hanno arrestato un cittadino 58enne del posto, dovendo espiare la pena residua di anni 1 di reclusione per fatti commessi nel novembre 2016 riguardo […] L'articolo San Felice Circeo / Lesioni ... (Temporeale.info)

Latina / Truffe agli anziani a Sabaudia - Latina - Gaeta e San Felice Circeo - Nella giornata odierna, relativamente a quella consumatasi nel Comune di San Felice Circeo, i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane commerciante il […] L'articolo Latina / Truffe agli anziani a Sabaudia, Latina, Gaeta e San Felice Circeo sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)