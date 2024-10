Ronaldo a Szczesny: “Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Incredibile, ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club”. Così Cristiano Ronaldo ha scherzato con Wojciech Szczesny al termine della sfida di Nations League tra Polonia e Portogallo, in cui la leggenda del Real Madrid ha contribuito segnando uno dei tre gol rifilati all’undici di Probierz. Una frase scherzosa, ma che potrebbe anche nascondere una frecciata alla Juventus, club dove Ronaldo e Szczesny hanno condiviso lo spogliatoio dal 2018 al 2021. Ronaldo a Szczesny: “Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Incredibile, ti seiperin un”. Così Cristianoha scherzato con Wojciechal termine della sfida di Nations League tra Polonia e Portogallo, in cui la leggenda del Real Madrid ha contribuito segnando uno dei tre gol rifilati all’undici di Probierz. Una frase scherzosa, ma che potrebbe anche nascondere una frecciata alla Juventus,dovehanno condiviso lo spogliatoio dal 2018 al 2021.: “Ti seiperin un” SportFace.

