Rete idrica comunale: a Grotta partono i lavori per l'efficientamento

Tempo di lettura: < 1 minutoProficura riunione presso gli Uffici della Regione Campania di Collina Liguorini ad Avellino, tra i consulenti della Regione, l'Amministrazione comunale e l'Ufficio Tecnico comunale di Grottaminarda: ha avuto ufficialmente inizio l'iter amministrativo per la realizzazione dell'intervento di efficientamento della Rete idrica comunale per l'importo di circa 1.600.000 euro, deliberato con Delibera di Giunta Regionale n. 476/2023, (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione). L'attività ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, ovvero "5.2. Rinnovo di sistemi di raccolta, trattamento e fornitura di acqua".

